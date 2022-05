Huishoudens met stadsverwarming nog jaar vast aan hoge gasprijs

Huishoudens met stadsverwarming moeten mogelijk tot in 2023 een hoge energieprijs betalen. Voorlopig komt er namelijk geen ontkoppeling van de energieprijs voor warmtenetten en de gasprijs, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zei in februari dat hij een "eerlijke prijs" wil voor stadswarmte. Dat is warmte die vrijkomt in een elektriciteitscentrale of een afvalverwerker.

De prijs van deze soort milieuvriendelijkere warmte wordt bepaald door de gasprijs en die is de afgelopen tijd fors gestegen. De wet waarin Jetten de ontkoppeling wil regelen is pas later - in 2023 - klaar, waardoor het langer gaat duren.