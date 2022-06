'Annuleren van vluchten gaat enorme schade opleveren'

Reizigers tasten in het duister over of ze wel of niet het vliegtuig op Schiphol kunnen pakken deze zomer. Vanaf de tweede week van juli zal Schiphol een maximum aantal passagiers instellen, wat betekent dat er dagelijks voor 13.500 reizigers geen ruimte zal zijn. Hierdoor moet de luchthaven elke dag tot enkele honderden vluchten annuleren.

Welke vluchten wel of niet door kunnen gaan, maakt slot-coördinator ACNL volgende week bekend. Door het uitgeven van 'slots' bepaalt het instituut welke maatschappijen toestemming hebben om op een specifiek tijdstip op een specifieke datum gebruik te maken van de luchthaveninfrastructuur.

Hugo Thomassen, directeur van ACNL, noemt het een "bijzondere uitdaging". "Twee keer per jaar berekenen we de slots voor 81 vliegmaatschappijen, voor alle dagen en tijdstippen van het winter- of zomerseizoen. Dit jaar is niet onze grootste uitdaging, maar het is wel bijzonder dat we dit nu midden in het seizoen moeten doen."