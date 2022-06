Gemeenten willen asielopvang regelen, maar dan ook geld en kleinschalige locaties

Gemeenten zijn positief over het advies om de verplichting voor de opvang van 'kansrijke asielzoekers' weg te halen bij het Rijk en over te hevelen naar gemeenten. Maar dan moeten grote asielzoekerscentra met honderden opvangplekken grotendeels tot het verleden gaan behoren en moet het Rijk met genoeg geld komen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een "steun in de rug" en steunt het voorstel om de opvang bij gemeenten onder te brengen.

Monique Kremer, voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, zegt in het rapport dat er een continue crisis is. In Nieuwsuur benadrukt ze dat de aantallen asielzoekers niet hoger zijn dan vorig jaar, maar dat er toch niet genoeg opvangplekken worden gevonden.

De situatie zoals die ook vanavond in Ter Apel is, met asielzoekers die in tenten slapen, noemt ze "ver onder de humanitaire ondergrens."

Verplichting

Om de crisis het hoofd te bieden moeten gemeenten de verantwoordelijk dus krijgen over asielzoekers die relatief veel kans hebben op een verblijfsvergunning. De opvang moet volgens het advies een wettelijke verplichting worden voor iedere gemeente. Het aantal asielzoekers hangt dan af van het aantal inwoners.

Rachel Streefland, wethouder in Utrecht, zegt tegen Nieuwsuur dat ze wel voorstander is van dwang. "Laat gemeenten maar horen: jullie hebben dit te doen."

Staatssecretaris Eric van der Burg heeft altijd gezegd dat hij geen opvangplicht wil. Tegen Nieuwsuur zegt hij in het advies "veel zaken te zien waar hij het mee eens is" en "aanknopingspunten voor de toekomst".