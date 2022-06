Rode Kruis plaatst 40 extra tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Opnieuw slapen asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel vannacht in tenten. Het Rode Kruis zet veertig extra tenten neer zodat mensen niet in de buitenlucht hoeven te slapen. Gisteren zette de hulporganisatie al tien tenten neer op het terrein van het azc.

In de vijftig tenten kunnen in totaal 200 mensen slapen. De organisatie levert ook veldbedden en dekens. Het Rode Kruis zegt dat het gaat om een noodoplossing, en dit niet voor lange tijd te willen doen. "Er moet nu heel snel een langetermijnoplossing komen. Zo kunnen we mensen niet opvangen", zegt directeur Marieke van Schaik.

In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere azc's worden gebracht, zijn al tijden te weinig bedden. Geregeld moeten mensen op stoelen slapen.

Naast de 150 mensen in de reguliere nachtopvang ligt ook de sporthal vol met 50 asielzoekers. Nu er ook geen ruimte meer is op de 130 stoelen in het kantoor van de IND, was er het risico dat asielzoekers buiten op de grond moesten slapen.