Vanavond op tv: Wet 'Voltooid Leven' voldoet niet • Het uitgaan verleerd? • Australische partijen mijden onderwerp klimaat

Hoe bepaal je of iemand echt dood wil?

Van de Raad van State moet D66 het wetsvoorstel 'Voltooid Leven' aanpassen. Het voorstel biedt onvoldoende waarborgen om te voorkomen dat mensen uit het leven stappen 'terwijl niet zeker is of zij dat werkelijk willen, niet zeker is of hun doodswens stabiel en coherent is, en niet vaststaat of die wens is ingegeven of verband houdt met medische problemen dan wel oplosbare problematiek van geheel andere aard, zoals financiële problemen'. Te gast is Els van Wijngaarden Universitair hoofddocent Radboud UMC Nijmegen. Ze deed een groot onderzoek naar de doodswens van ouderen.