Klimaatactie belangrijk voor stem Australiërs, maar grote partijen blijven stil

Australiërs kiezen vandaag een nieuw parlement. Het is een nek-aan-nekrace tussen de regeringscoalitie van de conservatieve Liberals en de boerenpartij Nationals enerzijds en de Labor-partij anderzijds. Maar onafhankelijke kandidaten maken het de gevestigde partijen moeilijk: zij voeren vooral campagne op het thema klimaat, iets waar de grote partijen het weinig over hebben gehad de afgelopen tijd.

Volgens politiek analist Michelle Grattan van de University of Canberra kunnen de onafhankelijke kandidaten het politieke landschap in Australië ingrijpend veranderen. "Ze leggen gevestigde partijen het vuur na aan de schenen, omdat die het niet hebben over klimaatverandering", zegt ze. "Terwijl dat voor kiezers een heel belangrijk thema is."

Uit een recente peiling blijkt dat klimaatverandering het belangrijkste thema is voor 29 procent van de kiezers. Op de tweede plek staan inflatie en de stijgende kosten. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen ook in Australië enorm gestegen. Maar dat is volgens deskundigen niet de enige reden voor de steeds hogere kosten.

Politiek wapen

"Door de recente overstromingen zijn groente- en fruitoogsten weggespoeld. Dat kost veel geld. En het herstel is duur en duurt lang", zegt schapenboer Charlie Prell (65). Hij is voorzitter van de actiegroep Farmers for Climate Action. "Het probleem is dat klimaatverandering als politiek wapen wordt gebruikt. Als een partij iets aan klimaat wil doen, gaat de tegenpartij meteen in de aanval."

Prell is vierde generatie schapenboer. Al veertig jaar runt hij de boerderij in de buurt van Crookwell, een dorp in de heuvels van de deelstaat New South Wales. Hij zegt dat klimaatverandering grote invloed heeft op het leven van boeren in Australië. "We hebben veel last gehad van de hevige regen en overstromingen van de laatste maanden. Eerder kampten we juist met lange periodes van droogte en enorme bosbranden waarbij heel de oostkust van Australië in brand stond."