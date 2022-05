Vanavond op tv: D66 over Me Too • Misrekening in Cherson • Provincies tegen stikstofbeleid

Krijgt Sigrid Kaag het vertrouwen terug? In Den Bosch mogen kritische D66-leden vandaag stoom afblazen over de kwestie rond grensoverschrijdend gedrag van partijstrateeg Frans van Drimmelen. Of eigenlijk: over de manier waarop de partijtop daar mee is omgegeaan. Want wat komt er terecht van het beloofde nieuwe leiderschap?

Russisch leger rekent op steun lokale Oekraïense politici In Cherson, de eerste grote stad in Oekraïne die de Russische troepen in handen kregen, zijn de plaatselijke autoriteiten vervangen door mensen die Rusland gunstig zijn gezind. Maar de Russische leiding rekende ook op steun van lokale Oekraïense politici en militairen. Dat blijkt een dure misrekening. We spreken met verslaggever Gert-Jan Dennekamp in de regio.

Provincies keren zich tegen stikstofbeleid Het is een hoofdpijndossier voor het kabinet: het stikstofdossier. Nadat eerst boeren woedend hebben gereageerd op de kabinetsvoornemens om stikstof aan te pakken, zetten nu ook provinciebestuurders de hakken in het zand. En dat is een probleem, want het zijn juist de provincies die het stikstofbeleid moeten gaan uitvoeren.