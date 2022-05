Voetballer Promes ook verdacht van drugssmokkel en huiselijk geweld

Bronnen rond het onderzoek bevestigen dat Promes in beeld is vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Daarom werd zijn telefoon afgeluisterd. Nieuwsuur meldde twee maanden al dat de voetballer in telefoongesprekken met zijn familie heeft bekend dat hij zijn neef heeft neergestoken. Hij wist alleen niet dat hij op dat moment werd getapt.

In de zaak tegen de voetballer komen steeds meer details naar buiten. Promes werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij in Abcoude op 25 juli 2020. Het bewijs voor de nieuwe verdenkingen komt niet alleen van de mobiele telefoon van Promes, maar ook van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept.

Tot nu toe heeft Promes de steekpartij altijd ontkend, maar in de transcriptie van de tapgesprekken is te lezen dat Promes zijn neef dood wilde steken.

Zwager meldt zich bij politie

Uit het dossier komt verder naar voren dat Promes er alles aan heeft gedaan om uit handen van justitie te blijven. Zo blijken twee vrienden van de voetballer het slachtoffer van de steekpartij in het najaar van 2020 te hebben bezocht. Ze boden hem 20.000 euro als hij een verklaring zou tekenen waarin hij beloofde de aangifte tegen de voetballer in te trekken.

Geluidsfragmenten van die intimidatie zijn op de telefoon van Promes gevonden. Eén van die twee vrienden is inmiddels in België tot vier jaar cel veroordeeld voor een cocaïnezaak in Antwerpen.

Promes is in december 2020 meegenomen voor verhoor. Een dag later meldde een zwager van de voetballer zich bij de politie met een valse bekentenis. Hij verklaarde degene te zijn die gestoken had. De man werd na een aantal vragen van de rechercheurs weggestuurd, omdat essentiële daderinformatie ontbrak in zijn verhaal. De advocaat van de zwager, Henk Koopman, laat aan Nieuwsuur weten "dat het iets anders lag". Hij geeft verder geen commentaar.

Vraagtekens

Rondom de afhandeling van de zaak leven nog tal van vragen. Zo is het nog onduidelijk hoe Promes ondanks de zware verdenkingen mee kon met het Nederlands elftal naar het EK in de zomer van 2021. De bronnen, die anoniem willen blijven, laten aan Nieuwsuur weten dat de KNVB op de hoogte was van de zaak. De voetbalbond ontkent dit. Het OM zegt dat "intern wel het idee aan de orde is geweest" om contact over de zaak te hebben met de KNVB, maar dat het nooit "serieus is overwogen".

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Sven Brinkhoff is kritisch: "Als je puur kijkt naar de steekpartij, is het een relatief eenvoudige strafzaak die eigenlijk met veel meer voortvarendheid had kunnen worden afgedaan. Het EK en de status van deze verdachte als Oranje-speler heeft echt gemaakt dat het strafproces anders is gelopen dan gebruikelijk."

Aanhouding

Ook over de gebeurtenissen rondom de aanhouding van Promes zijn onduidelijkheden. De voetballer werd in december 2020 enkele dagen vastgezet, maar hij kon kort daarvoor nog wel een wedstrijd in de Champions League van zijn toenmalige club Ajax spelen. Verbazingwekkend, zo zegt hoogleraar Brinkhoff: "De strafbare feiten zijn ernstig genoeg om daar ook voortvarend en conform de regels van het strafproces mee om te gaan."

Nieuwsuur kreeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) documenten over de afhandeling van de zaak. In een intern communicatieplan van het Openbaar Ministerie staan mogelijke vragen en antwoorden voor de pers. Een van die vragen luidt: "Is er rekening gehouden met de poulewedstrijden voor de Champions League?" Het antwoord: "Daar is rekening mee gehouden, maar ook met de ernst van het feit en het tijdsverloop tussen de pleegdatum en de aangifte".