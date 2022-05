Vanavond op tv: Flitsbezorgers tekenen gedragscode • Buitenlandbeleid van Nederland • Scoren met Nederlandstalige muziek

Geopolitiek: het buitenlandbeleid van Nederland

Minister Wopke Hoekstra is in Oekraïne. Het is de bedoeling dat hij ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba en parlementariërs ontmoet.

Gisteren gaf Hoekstra een speech ter ere van de Dag van Europa over de toekomst van het continent. Volgens Hoekstra is de relatie met het Kremlin fundamenteel beschadigd en de situatie in Europa blijvend veranderd als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als het aan de minister ligt, moet de eenheid van Europa worden versterkt. We bespreken de visie van Hoekstra met buitenland-specialisten Han ten Broeke en Rem Korteweg en met politiek-duider Arjan Noorlander.