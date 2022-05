S10 strijdt vanavond om finaleplek in Eurovisie Songfestival, '1 procent winkans'

Het Eurovisie Songfestival wordt gepresenteerd door de bekende Italiaanse zangeres Laura Pausini. Ze verkocht wereldwijd meer dan 70 miljoen albums en won een Grammy en een Golden Globe. Ook heeft Pausini ervaring met het werken voor televisie. Ze was in 2014 een coach in de Mexicaanse versie van The Voice en het jaar daarop vervulde ze die rol in Spanje.

Pausini wordt bijgestaan door de Brits-Libanese zanger Mika. Hij is vooral bekend van nummers als Grace Kelly en Relax, maar werkte ook als jurylid en coach in zowel de Franse versie van The Voice als de Italiaanse versie van X Factor. Mika had ook een eigen televisieserie in Italië, Stasera Casa Mika, die in 2017 een internationale televisieprijs won.

Het presentatietrio wordt gecompleteerd door de Italiaan Alessandro Cattelan, die vooral in eigen land bekendheid geniet. Zo was hij van van 2011 tot 2020 de presentator van de Italiaanse versie van The X Factor.

De eerste halve finale vandaag wordt om 21.00 uur uitgezonden op NPO 1. Een half uur daarvoor begint de voorbeschouwing. Voor de tweede halve finale op donderdag en de finale op zaterdag gelden dezelfde uitzendtijden en zender.