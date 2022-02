Rusland mag niet meedoen aan Eurovisie Songfestival

Aan de komende editie van het Eurovisie Songfestival in Italië mag geen Russische act meedoen. De European Broadcasting Union (EBU) heeft Rusland uitgesloten vanwege de inval in Oekraïne. Meerdere deelnemende landen hadden hiertoe opgeroepen.

"Het besluit weerspiegelt de bezorgdheid dat, in het licht van de ongekende crisis in Oekraïne, een Russische inzending de competitie in diskrediet zou brengen", meldt de EBU op zijn website. "We blijven toegewijd aan het beschermen van de waarden van een culturele competitie die internationale uitwisseling en begrip bevordert en het publiek samenbrengt."

Finland en Estland dreigden in mei niet naar het evenement in Turijn te komen als Rusland zou mogen deelnement. Verder riepen Nederland, Zweden en Denemarken de organisatie van het Songfestival op om Rusland te weren.

Het was nog niet bekend welke artiest namens het land zou optreden.

Rusland bereikte vorig jaar in Rotterdam de finale: