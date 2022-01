S10 in eerste halve finale Songfestival, Aboutaleb draagt sleutel over aan Turijn

Zangeres S10, die Nederland vertegenwoordigt bij het Eurovisie Songfestival, is ingedeeld in de eerste halve finale op dinsdag 10 mei. Ze is aan de beurt in de eerste helft van show, zo werd bekend tijdens de loting voor de halve finales in het Italiaanse Turijn. De exacte volgorde wordt later bekendgemaakt.

De eerste halve finale trapt af met onder meer Albanië, Bulgarije en Moldavië. Naast Nederland volgen ook nog Zwitserland en Oekraïne in de eerste helft. In de tweede helft van de eerste halve finale komen Oostenrijk, Denemarken, Rusland, IJsland en Griekenland nog aan bod.

De tweede halve finale is twee dagen later, op donderdag 12 mei. Daarin treden onder meer Australië en België op. Van elke halve finale mogen tien acts door naar de finale. Die is op zaterdag 14 mei in Turijn.