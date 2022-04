Zangeres Manizha over 'Soldier': 'Het is eng om je mening te uiten'

Zangeres Manizha vertegenwoordigde Rusland vorig jaar op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ze is nu een van de Russische artiesten die zich uitspreken tegen Poetins 'militaire operatie' in Oekraïne, zoals het in Rusland wordt genoemd. Dat doet ze met het nummer Soldier, dat ze elf jaar geleden schreef over de oorlog in haar thuisland Tadzjikistan.

Ze besloot het nummer een week na de Russische invasie in Oekraïne uit te brengen. Het is nu alleen te horen op YouTube.

Correspondent Iris de Graaf sprak haar vanuit Nederland in haar studio in Moskou. Over deze video is uitgebreid contact geweest met Manizha, vanwege haar veiligheid. De zangeres benadrukt dat ze het belangrijk vindt om zich op deze manier toch te blijven uitspreken.

Dit is wat ze zelf zegt over het lied en hoe het is om nu in Rusland artiest te zijn: