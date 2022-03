S10 doet met 'De Diepte' mee aan Songfestival in Turijn

De Diepte, zo heet het liedje waarmee S10 namens Nederland naar het Songfestival gaat. Het is de eerste Nederlandstalige inzending sinds 2010.

De Nederlandse zangeres presenteerde het nummer vandaag in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Ze kreeg een staande ovatie van het publiek. Na afloop zei de 21-jarige S10 met een understatement "wel een beetje emotioneel" te zijn.

De Diepte is een rustig nummer, het gaat onder meer over donkere dagen en angsten. Bij de bekendmaking zei ze heel trots te zijn. "Het komt van ver. Ik doe het voor al die S10'en die op die plek geweest zijn. Het raakt me heel erg. Het kan gewoon goedkomen", zei ze bij het radioprogramma Aan de Slag! op NPO Radio 2. De zangeres kampte in het verleden met een depressie en psychoses en heeft een bipolaire stoornis.

Luister hier naar de inzending: