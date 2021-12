Hiphop van Nederlandse bodem gaat dik

Nederlandse hiphop heeft zich het afgelopen jaar gemanifesteerd als mainstream muziekgenre. Begin december kwam streamingdienst Spotify met een jaaroverzicht; maar liefst vier rappers van eigen bodem stonden in de top 5 van meest beluisterde artiesten in Nederland. Hiphop maakt dus de dienst uit - en dat zien we steeds vaker terug in onze samenleving. In 2022 zal dat niet minder worden, is de verwachting.

Een van de opvallendste trends rond hiphopartiesten van het afgelopen jaar was de move naar onafhankelijkheid; steeds meer hiphoppers zijn voor zichzelf begonnen. Ze staan dan niet meer een percentage van hun gage af aan platenlabels, maar pakken zelf alle saaf. Een trend die volgens muziekjournalist Saul van Stapele goed te verklaren is. "Het is logisch, want je kunt steeds meer zelf doen als artiest. Daarnaast hebben beginnende artiesten veel voorbeeldfiguren die het financieel ook goed hebben. Het is daarom aantrekkelijk om voor jezelf te beginnen."