Gemeenten werken nauwelijks mee aan bouw tijdelijke woningen

Flexwoningen, bedoeld om een deel van de woningnood op te lossen, komen maar moeilijk van de grond. Niet alle gemeenten werken mee aan het snel bouwen van huizen op een tijdelijke locatie. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil gemeenten eventueel dwingen om met geschikte locaties te komen.

Hoe moeilijk het is om geschikte bouwlocaties te vinden is goed te merken in het Gelderse Putten. De gemeente wilde snel 45 flexwoningen op twee locaties bouwen. Maar de buurt zag dat op een van de locaties helemaal niet zitten: een protestactie leverde 450 handtekeningen op.

"Mensen weten niet voor wie de flexwoningen zijn bedoeld, ze kennen de doelgroep niet", zegt wethouder Wonen Ewoud 't Jong. Hij denkt dat er daardoor angst en weerstand onder de inwoners van zijn gemeente ontstaat.

Schapenweide

In Putten gaat het om de snelle bouw van huurhuizen voor starters, mensen in scheiding of woningzoekenden die uit een instelling komen. Er is volgens de gemeente behoefte aan 80 flexwoningen.

Ook de gemeenteraad van Putten keerde zich tegen de plannen. De fractie van de ChristenUnie stemde zelfs tegen beide locaties die de gemeente in gedachten had.

"De gekozen percelen zijn bestempeld als groen en open terrein. Vervolgens werden bewoners verrast door een brief dat er flexwoningen moesten komen, die er 15 tot 20 jaar mogen staan. Maar als je als buurt nu uitkijkt op een schapenweide, dan is dat wel even schrikken", zegt Erik van Hemel, raadslid ChristenUnie in Putten.