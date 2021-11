Beleggers onder vuur, maar hoeveel schuld hebben ze aan woningcrisis?

Enkele jaren geleden moedigde de overheid vastgoedbeleggers aan hier flink te investeren. Nu worden beleggers gezien als de boemannen van de Nederlandse woningmarkt. De overheid wil ze beknotten met extra regelgeving. Deze week nog lieten 130 gemeenten weten een zelfbewoningsplicht te overwegen. De vraag is alleen: hoe terecht is het om beleggers aan te pakken en vooral hoe zinvol? Meer beleggerswoningen Het beeld is dat vastgoedbeleggers massaal huizen opkopen - vaak starterswoningen - om ze vervolgens duur te verhuren. Het aantal woningen in bezit van beleggers is de afgelopen tien jaar inderdaad met bijna een derde toegenomen, naar 1,1 miljoen. In diezelfde periode steeg het totaal aantal huizen maar 8 procent. Toch zegt Frank van Blokland, de directeur van grote beleggersclub IVBN: "Ik ben er vrij zeker van dat de nieuwe beleggers niet de oorzaak zijn voor de prijsstijgingen." Ja, dat zijn woorden van een belegger zelf. Maar hij heeft een punt: de invloed van commerciële verhuurders op de huizenprijzen lijkt bescheiden, als je naar de cijfers kijkt.

1/2 Nieuwsuur 2/2 Nieuwsuur

Zo bezitten beleggers maar een beperkt deel van de huizen in Nederland. Woningcorporaties hebben de meeste huurhuizen; vooral sociale huurwoningen die maximaal 752 euro per maand kosten. Beleggers bezitten zo'n half miljoen woningen in deze sector. In de tweede grafiek zie je dat in totaal 540.000 huurwoningen in de vrije sector vallen. Daar mag de verhuurder zelf bepalen wat het huis per maand kost. Ongeveer een op de drie vrijesectorwoningen is in handen van corporaties. Die huizen vallen doorgaans onder middenhuur, met een prijs tussen de 752 en 1005 euro per maand. Een wat kleiner deel is in handen van grote vastgoedbeleggers. Denk aan banken en pensioenfondsen die jouw spaargeld in huizen stoppen om zo rendement te maken. Beleggers drijven de huurprijzen in de vrije sector te veel op, klinkt het vaak. Dat lijkt mee te vallen. Sinds 2014 stegen de huurprijzen landelijk met 52 procent, maar de prijzen van koopwoningen stegen nog meer. "Wij verhuren woningen op een redelijk huurniveau", zegt Van Blokland, die grote, institutionele beleggers vertegenwoordigt. "70 procent van onze woningen zit tussen de 750 en 1250 euro per maand."

“ Appartementen creëren die niemand kan betalen, levert mij ook niks op. Darrell Meertins, verhuurder

En de duizenden particuliere verhuurders dan? Die liggen misschien wel het meest onder vuur. Zij hebben vaak maar één of een paar woningen. Particulieren met meer dan duizend woningen zijn er weinig. Zo heeft Darrell Meertins drie panden in Delft. Het beeld van beleggers als hebzuchtige profiteurs, vindt hij belachelijk. "Ik probeer bij te dragen aan het oplossen van de vraag die er is. Ik transformeer kantoor naar woonruimte en ik probeer het zodanig in te richten dat het betaalbaar is. Want appartementen creëren die niemand kan betalen, levert mij ook niets op." Ook Van Blokland benadrukt: "Maar 110.000 woningen in de vrije sector zitten boven de 1000 euro huur, dus het probleem is beperkt en overzichtelijk."

Lege panden in Amsterdam Nieuwsuur zoom in

Dat zien veel steden toch anders. Zo staan in Amsterdam, waar de woningnood hoog is, panden die door grote beleggers zijn opgekocht leeg, zegt econoom Mathijs Bouman. Vaak zijn ze in slechte staat. "Die beleggers doen er weinig mee en dan ergeren inwoners van de stad zich daar heel erg aan." In heel Nederland is 12 procent van de woningen die beleggers verhuren niet bewoond, volgens het CBS. Bij woningcorporaties gaat het om maar 3 procent. Mede daarom willen veel gemeenten vanaf 1 januari woningkopers verplichten in het huis te wonen. Naast leegstand moet die maatregel voorkomen dat particulieren woonhuizen opkopen om vervolgens te verhuren voor hoge prijzen.

Drie maatregelen 'tegen' beleggers De overheid verhoogde begin dit jaar de overdrachtsbelasting voor beleggers en verlaagde die voor starters;

voor beleggers en verlaagde die voor starters; Vanaf 1 januari 2022 telt de waarde van de woning minder mee in het puntensysteem waarmee de huurprijs wordt vastgesteld. Daardoor komen meer woningen in het sociale huursegment te vallen en verdienen beleggers dus minder aan dat deel van hun huizen;

waarmee de huurprijs wordt vastgesteld. Daardoor komen meer woningen in het sociale huursegment te vallen en verdienen beleggers dus minder aan dat deel van hun huizen; Een derde ingrijpende maatregel is de zelfbewoningsplicht die veel steden volgend jaar willen invoeren. Beleggers kunnen dan geen woning meer kopen en die omtoveren in een huurwoning.

De vraag is wel hoe effectief dit soort maatregelen zijn. "De overdrachtsbelasting heeft alleen maar de prijzen opgedreven, en verder niks betekend", zegt Van Blokland. Een andere maatregel, het uitbreiden van het puntenstelsel, betekent dat meer huurwoningen vanaf januari in het sociale segment zullen vallen. Op die manier neemt het aantal betaalbare huurwoningen toe. Maar het totaal aantal woningen zal er niet door toenemen. Van Blokland vreest zelfs dat de maatregel leidt tot minder nieuwbouw. Want voor grote vastgoedbeleggers wordt het minder aantrekkelijk om betaalbare woningen te bouwen juist doordat die straks sneller onder sociale huur vallen en dus minder opleveren. "Deze ingreep gaat investeringen in nieuwbouw ontzettend remmen. De politiek maakt soms slechte beslissingen."

“ De woonplicht verschuift alleen de pijn tussen de huurder en de koper. Mathijs Bouman, econoom