'In ruim 130 gemeenten ligt zelfbewoningsplicht bestaande huizen op tafel'

Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht. Dat blijkt uit een enquête die de Volkskrant naar alle gemeenten stuurde.

Het varieert hoe ver de plannen gevorderd zijn; sommige gemeenten hebben al een concrete regeling voorgesteld, andere hebben een onderzoek aangekondigd. Met een zelfbewoningsplicht moeten beleggers het moeilijker krijgen op de woningmarkt. Zij drukken gewone kopers vaak weg, om huizen dan snel weer door te verkopen of voor hoge prijzen te verhuren.

Amsterdam kondigde begin november als eerste gemeente een zelfbewoningsplicht aan voor bestaande bouw. Iedereen die een huis koopt met een WOZ-waarde tot 512.000 euro moet er zelf gaan wonen. Ook Rotterdam heeft dergelijke plannen aangekondigd. De zelfbewoningsplicht gaat daar gelden in zestien wijken voor woningen met een maximale WOZ-waarde van 355.000 euro.

Bijna alle grote steden overwegen een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw. Den Haag heeft ook al aangekondigd er gebruik van te willen maken, maar nog niet bekendgemaakt hoe de regeling er precies uit komt te zien. Gemeenten rond de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven vrezen dat beleggers uitwijken naar hen als de regels ingaan. Daarom heeft 30 procent van die gemeenten in de raad al gesproken over het zelf invoeren van een zelfbewoningsplicht, aldus de Volkskrant.

Nieuwbouw

Per 1 januari worden maatregelen voor opkoopbescherming voor bestaande woningen wettelijk mogelijk. Een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw is al mogelijk. Op de enquête van de Volkskrant reageerden 222 van de 352 gemeenten. In 60 procent van die 222 gemeenten moeten kopers van een nieuwbouwwoning er al zelf gaan wonen. Een derde van de gemeenten waar zo'n regel nog niet geldt, heeft concrete plannen om die alsnog in te voeren.

De zelfbewoningsplicht geldt in sommige gemeenten voor alle nieuwbouwhuizen en in andere gemeenten voor huizen tot een bepaalde waarde. De grens wordt vaak getrokken bij 200.000 euro of bij 325.000 euro - het maximale bedrag waarvoor de Nationale Hypotheek Garantie geldt. Vught hanteert de hoogste grens: elke nieuwbouwwoning tot 600.000 euro moet door de eigenaar zelf bewoond worden.