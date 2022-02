Enorme en spoedeisende klus, zo noemt De Jonge aanpak woningtekort

De oppositiepartijen SP, Denk, GroenLinks en de PvdA lieten hun ongenoegen horen over de recente huurverhoging van 2,3 procent in de sociale huursector. "Hoe kan iemand een huurverhoging van 100 euro nou betalen", vroeg SP-Kamerlid Beckerman zich vertwijfeld af. De coalitiepartijen snappen het kabinetsbesluit. "Het is een terecht besluit, geld kun je niet drie keer uitgeven", concludeerde het CDA-Kamerlid Geurts. Het kabinet houdt voorlopig ook vast aan de geplande huurverhoging.

Vooral bij de oppositie klonken veel zorgen over de snel oplopende middenhuur. Het gaat daarbij om huren vanaf ongeveer 752 euro. Volgens Denk-Kamerlid Azarkan kost een appartement van niet meer dan 100 vierkante meter in het centrum van Breda al snel zo'n 1800 euro. "Mensen met een gemiddeld inkomen, leraren, agenten, kunnen geen kant op. Soms zijn ze meer dan 50 procent van hun salaris kwijt aan wonen", aldus PvdA-Kamerlid Nijboer. De Jonge komt in april met initiatieven om de middenhuur te begrenzen.

Schaarste

Zonder "bouwen, bouwen" kan er niet genoeg gedaan worden aan de hoge prijzen, zegt De Jonge. "Er is sprake van schaarste en dat zorgt voor een prijsopdrijvend effect."

Maar dat bouwen zal nog wel even duren. Want de oplevering van nieuwbouw duurt nu gemiddeld 10 jaar: 7 jaar voor de procedures, 3 jaar voor de daadwerkelijke bouw. "Dat is echt te lang."

En zo komen we uit de wooncrisis: