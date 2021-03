Haagse plannen: over woningnood en of je (snel) een dak boven je hoofd krijgt

De rijksoverheid gaat zich in de komende kabinetsperiode zeker meer bemoeien met het aanwijzen van bouwlocaties. Er zullen grootschalige stadsuitbreidingen worden bekeken op allerlei plekken in Nederland, zoals misschien wel Almere Pampus, Valkenburg, Utrecht en Nijmegen (D66), Lelystad en Almere (ChristenUnie), Schiphol (Forum). Het CDA denkt aan de bouw van een complete stad, maar heeft nog geen exacte locatie op het oog.

Pandjesbazen

Verder zullen de speculanten harder worden aangepakt. De plannen variëren van "speculatie tegengaan" (VVD) tot het invoeren van de Prins Bernhard-belasting (PvdA) waarbij pandjesbazen met meer dan vijf huizen meer belasting moeten betalen. Prins Bernhard is een neef van koning Willem-Alexander en bezit, zo is de schatting, zo'n 600 panden in Nederland.

Het nieuwe kabinet zal verder proberen de huurprijzen aan te passen, zodat duurdere huizen gemakkelijker bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld middeninkomens. Ook zal gestart worden met de ontwikkeling van kleinschalige seniorenwoningen, want die wens is te vinden in alle partijprogramma's.