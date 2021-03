Haagse plannen: racistenlokkers, anoniem solliciteren en Piet zwart houden

Black Lives Matter nam een grote vlucht afgelopen jaar. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die stierf door een hardhandige arrestatie, laaiden de protesten op. Eerst in de VS, maar het sloeg ook over naar Nederland, en de beweging vindt zijn weerslag in verkiezingsprogramma's.

Zo schrijft GroenLinks over "een groeiende onderstroom in de samenleving" die onder meer zichtbaar is geworden door Black Lives Matter. De PVV kijkt er diametraal anders naar en spreekt van een "aanval op de Nederlandse cultuur" die in een stroomversnelling is gekomen "door de verheerlijking van gevaarlijke actiegroepen als Black Lives Matter".

Naast die beweging zijn er ook andere redenen dat de discussie rond discriminatie luider klinkt. Zo is de Zwarte-Pietdiscussie de laatste jaren doorgedrongen tot het Binnenhof, net als de discussie over het slavernijverleden. Daarnaast speelt ook de kinderopvangtoeslagaffaire een rol, waarin bepaalde groepen harder zijn aangepakt dan andere.

Stereotypes aanpakken

De programma's van de dertien zittende partijen laten een uiteenlopend beeld zien van plannen tegen discriminatie en racisme. Maar er is een aantal onderwerpen dat vaak terugkomt: onderwijs, werk, wonen, politie en justitie en de overheid.

Wat betreft onderwijs benoemt Denk dat stereotypes en discriminatie in lesmaterialen moeten worden aangepakt. Jong geleerd is oud gedaan, volgens deze partijen, ook wat betreft discriminatie. Daar is de SP het mee eens, die meer aandacht wil voor racisme en andersdenkenden in het onderwijs. PvdA wil dat leerlingen in hun lessen burgerschapsonderwijs leren over "alle vormen van discriminatie, moslimhaat en antisemitisme".

D66 vindt dat leraren wel wat steun kunnen gebruiken. "We helpen docenten met vaardigheden om lhbti+-acceptatie te bevorderen." De Partij voor de Dieren wil docenten ook bijstaan: "In de lerarenopleiding wordt standaard aandacht besteed aan aan discriminatie bestrijden en kansengelijkheid."

Swipe door enkele in het oog springende plannen die partijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan: