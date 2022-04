Vanavond op tv: Gevlucht uit Marioepol • De 'vrienden' van Poetin

Burgers die vluchten uit Marioepol komen veelal aan in het westelijker gelegen Zaporizja. Onze verslaggever Rudy Bouma is daar en spreekt met mensen die recent de vlucht gemaakt hebben.

Na weken van hevige strijd claimt Rusland Marioepol veroverd te hebben. Alleen de staalfabriek is nog in Oekraïense handen.

De 'vrienden' van Poetin

De Russische invasie in Oekraïne kon rekenen op bijna unanieme veroordeling van de internationale gemeenschap. Bijna, want er waren ook landen die de invasie weigerden te veroordelen of die zich afzijdig hielden van een oordeel. Wat is daar de reden voor? En waarom juist deze landen?

We bespreken het met politicoloog Jonathan Holslag.