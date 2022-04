Volgens deze winkeliers is van een depressie nog lang geen sprake

Dat maakt de middenstand blij. "De trouw- en aanzoeksringen vliegen hier de deur uit. Ik snap niets van dat gedaalde vertrouwen", zegt Paul Welzenbach, juwelier in Amsterdam. Hij merkt juist het tegenovergestelde. "Wij zien geen rem op de portemonnee. Dus van zorgen merken wij niets. Ook niet meer dat mensen even moeten nadenken over een aankoop."

"Het contrast tussen vertrouwen en bestedingen is enorm", zegt ook hoofdeconoom ING, Marieke Blom. "Het vertrouwen is laag door de inflatie en de oorlog, maar aan de andere kant is corona voorbij - mensen kunnen weer uitgeven - en mensen betalen nu nog lang niet de hoge voorspelde prijzen", zegt ze. Zo rekent het CBS met een veel hogere toekomstige inflatie dan waar nu al sprake van is.

De klanten in zijn winkel, kopen makkelijk en duur, zegt Welzenbach. "Na corona is er echt sprake van een inhaalslag. Mensen hebben ook twee jaar kunnen sparen. Dat geld brandt nu in de zakken. En vooral kwaliteitsartikelen. Dus waar is dat lage vertrouwen op gebaseerd?"

De winkel heeft "alles wat het hart van een man begeert", zegt hij. "We doen het beter dan tevoren, zelfs beter dan in 2019. Achterstallige aankopen worden ingehaald. Feestjes en trouwen, diners, dat is allemaal terug. Mensen hebben echt behoefte aan kopen en besteden ook meer."

Ook in de luxe kledingwinkel gaat het beter dan ooit. "De klant is echt in de mood om te kopen", zegt commerciëel-directeur Björn Hillerström van een luxe keten. "De man is de inhaalslag aan het maken van de uitgestelde aankopen. En nu dus op zoek naar een aanvulling van zijn garderobe."

Net zo blij is Sander Bollee van een witgoedwinkel in Huizen. "Mijn bussen zitten vol, we verkopen fantastisch." Wel merkt hij een verschil: "De tv's die ik verkoop zijn steeds groter en duurder en dat is goed voor de omzet. Bij ons gaat het echt heel erg goed."

Ook in coronatijd kochten mensen bij hem. "Geen vakanties, dus ging het geld naar huishoudelijke apparatuur. Die trend zet nu gewoon door. Het vertrouwen is dan laag, maar mensen willen gewoon nog investeren in goede apparatuur." En al zag hij aan het begin van de oorlog een kleine daling in de verkoop, "dat was na een paar weken al weer over. Ook oorlog wordt kennelijk gewoner. Het geld moet nog steeds uit de zakken."

Zijn mede-eigenaar Herman van der Heijde: "Cijfers zeggen iets anders dan de realiteit in de winkel. Dus voor mij is het een raadsel waar dat wantrouwen vandaan komt. Wij slaan echt meer aan op onze kassa's, meer dan drie jaar geleden. En niet alleen wij, in onze branche overal in Nederland gaat het goed. Van Friesland tot Limburg, van Twente tot de Randstad, we zien geen verschillen."