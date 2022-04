Extreem laag vertrouwen in economie: 'Iedere crisis heeft eigen verhaal'

De inflatie is extreem hoog, maar veel andere economische seinen staan nog altijd op groen. Instituten voorspellen voor dit jaar nog altijd economische groei. "Ons gedrag laat ook nog niet zien dat we pessimistisch zijn", zegt onderzoeker Emma Pleeging van de Erasmus Universiteit. Ze deed onderzoek naar consumentenvertrouwen en - gedrag.

Het grootste gedeelte van de tijd voegen subjectieve indicatoren zoals consumentenvertrouwen volgens Pleeging weinig toe aan modellen die economische bewegingen voorspellen. Behalve in crisissituaties.

"Modellen zijn gebaseerd op objectieve indicatoren. Oftewel, wat normaal is", zegt Pleeging. "Maar in zo'n crisis gelden de normale regels niet en kunnen modellen minder goed voorspellen." De financiële crisis die in 2007 begon is daar een voorbeeld van, zegt Pleeging. "Dat was een crisis van vertrouwen."

Dat heel breed spelende gebrek aan vertrouwen leidde ertoe dat het moeilijker werd voor bedrijven en consumenten om geld te lenen en te investeren. Met als gevolg nog minder vertrouwen, terwijl de economische seinen zelfs in de tweede helft van 2008 nog niet op rood stonden.

Zo sprak het CPB in september 2008 nog van groei in 2009, al zwakte die groei in de voorspellingen wel wat af. Onder andere DNB en het IMF deden iets eerder dat jaar een vergelijkbare voorspelling. De economie kromp uiteindelijk 3,7 procent.