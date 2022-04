Hoogste militair over versterken leger: wel Reaper-drones bewapenen, geen tanks

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim pleit voor meer investeringen in de krijgsmacht. Hij denkt dat het uitrusten van Nederlandse Reaper-drones met wapens een logische stap is. Het aanschaffen van nieuwe tanks is geen must, zegt Eichelsheim in Nieuwsuur.

De Commandant der Strijdkrachten benadrukt dat Nederland bij het versterken van het leger ook moet kijken naar het materieel dat bondgenoten al hebben. "De grootste fout die we kunnen maken is dat alle landen naar zichzelf kijken."

Door de oorlog in Oekraïne is het versterken van het leger zeer actueel geworden. De focus moet daarbij liggen op internationale samenwerking, vindt Eichelsheim.

De Tweede Kamer gaat morgen beslissen of de militaire Reaper-drones mogen worden uitgerust met wapens, nu is daar nog geen toestemming voor. Eichelsheim zegt dat dit gezien de huidige situatie een logische beslissing zou zijn. MQ-9 Reapers zijn elf meter lange vliegtuigen die wereldwijd inzetbaar zijn tot circa 13 kilometer hoogte. Ze kunnen vanuit Nederland worden bestuurd.

Investeren

Op de vraag of de krijgsmacht eigen tanks nodig heeft, zegt hij dat Nederland deze niet per se zelf hoeft te hebben. Nederland heeft geen eigen tanks, wel worden er tanks gehuurd van het Duitse leger.

Volgens Eichelsheim moet er vooral geïnvesteerd worden in het snel inzetbaar maken van eenheden en in het aantrekken en goed belonen van personeel. In de kabinetsplannen staat nu dat er structureel 3 miljard euro per jaar extra wordt uitgetrokken om het leger te versterken.