Rutte na gesprek met Zelensky: Nederland stuurt zwaarder materieel

Nederland stuurt zwaarder defensiematerieel naar Oekraïne in verband met de hernieuwde Russische aanvallen, meldt premier Rutte op Twitter. Het gaat in ieder geval om pantservoertuigen. "Met bondgenoten kijken we naar levering van aanvullend zwaarder materieel", zegt Rutte.

Rutte en minister van Defensie Ollongren deden de toezegging aan de Oekraïense president Zelensky in een telefoongesprek vandaag. Ollongren: "De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe fase in nu Poetin het offensief is gestart in de Donbas. We blijven Oekraïne steunen."

Sinds het begin van de oorlog heeft Nederland bijgedragen aan de defensie van Oekraïne. Het kabinet doet net als andere landen weinig exacte mededelingen over wat er geleverd wordt, om Rusland niet in de kaart te spelen. Regelmatig wordt de Tweede Kamer vertrouwelijk bijgepraat.

Nederlandse leveringen

De Nederlandse leveringen begonnen met lichtere wapens en middelen als scherpschuttersgeweren met munitie, gevechtshelmen, scherfvesten, radars en detectoren voor het opsporen van grondmijnen en zeemijnen. Later werden ook 200 Stinger-luchtdoelraketten naar het land gestuurd, 50 antitankwapens met 400 raketten voertuigen, gevechtsrantsoenen, slaapzakken, en laptops.