Offensief Donbas begonnen, maar wat kunnen de Russen?

De strijd om de Donbas in Oost-Oekraïne is nu echt begonnen. De slag om de regio werd verwacht sinds de Russen zich terugtrokken uit de omgeving rond de hoofdstad Kiev.

"De Russen zeiden na hun mislukte operatie in Kiev al dat ze hun doelen hebben bijgesteld", zegt Oost-Europa-deskundige van Instituut Clingendael Bob Deen. "Een van die doelen is het bevrijden van de Donbas, zoals ze dat zelf noemen."

Weinig is er nog bekend over dat nieuwe offensief, maar dat is gebruikelijk in de beginfase van dergelijke operaties, zegt Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies in Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie.

"De afgelopen dagen zagen we al gevechten en kleine tegenaanvallen van Oekraïense zijde rond Izjoem. De berichten nu zijn dat er over een heel breed front van 300 tot 400 kilometer aanvallen zijn van de Russen." Die aanvallen dwingen, samen met luchtaanvallen en raketbeschietingen op logistieke punten, de Oekraïners om de verdediging breed in stand te houden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er afgelopen nacht 1260 doelen door heel Oekraïne zijn geraakt met artilleriebeschietingen.