Nederland stuurt 200 militairen naar Roemenië. Ze gaan deel uitmaken van een NAVO-gevechtseenheid onder Franse leiding. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne wil de NAVO de oostflank van het bondgenootschap versterken. Er zijn al 'Battle Groups' in de Baltische staten en Polen en die komen er ook in Bulgarije, Hongarije, Slowakije en Roemenië.

Dat Nederland bereid was te kijken naar deelname in Roemenië was al duidelijk en de ministers Ollongren van Defensie en Hoekstra van Buitenlandse Zaken hebben nu bekendgemaakt dat het kabinet inderdaad een militaire bijdrage wil leveren.

Missie duurt een jaar

De Nederlandse eenheid (manschappen van de Elfde Luchtmobiele Brigade) wordt gestationeerd op de militaire basis in Cincu, in het midden van Roemenië. De Nederlandse missie duurt in beginsel een jaar en het is de bedoeling dat de eerste Nederlanders in de zomer aan het werk gaan. Ze worden om de vier maanden afgelost.

Er is ook al een verkenningsmissie geweest en in mei komt er nog een. Mogelijk gaat volgende maand ook een 'geniemaakteam' van 85 militairen naar Roemenië om te assisteren bij het klaarmaken van de locatie.

Collectieve afschrikking

Volgens het kabinet draagt de missie bij aan de "versterking van de collectieve afschrikking en verdediging door de NAVO en aan de geruststelling van onze bondgenoten in de regio". Ollongren en Hoekstra wijzen er nog eens op dat een "schending van het hele NAVO-verdragsgebied leidt tot onmiddellijke betrokkenheid van het hele bondgenootschap". Ze benadrukken dat de aanwezigheid van de NAVO in Zuidoost-Europa defensief van aard is.

De missie in Roemenië kost 34 miljoen euro.