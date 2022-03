Kabinet stuurt vrijwel zeker meer militairen naar Oost-Europa

Vrijwel zeker gaan meer Nederlandse militairen de komende tijd naar NAVO-landen in Oost-Europa. Het kabinet lijkt bereid verzoeken van de NAVO daartoe in te willigen, melden bronnen aan de NOS. Landen aan de rand van het NAVO-gebied staan onder druk na de Russische inval in Oekraïne.

Zo gaan er hoogstwaarschijnlijk Patriot-raketten naar Slowakije. Met deze luchtverdedigingsraketten gaan 150 militairen mee. Ook wordt er gesproken over een missie samen met Franse militairen in Roemenië. Daar zouden zo'n 200 Nederlanders gestationeerd kunnen worden. Woensdag gaat een brede delegatie van het kabinet naar Parijs om te overleggen over de situatie rond Oekraïne.

Sinds vorige week zijn er al 150 militairen van de Luchtmobiele Brigade in Roemenië aanwezig voor een oefening, vlakbij de grens met Oekraïne. Die zou oorspronkelijk in Duitsland worden gehouden, maar werd verplaatst na de Russische inval.

'Ook een bedreiging voor ons'

Minister Ollongren van Defensie bezocht vandaag deze 'rode baretten' in Roemenië. Ze trainen met helikopteroperaties en doen schietoefeningen.

"Roemenië grenst aan Oekraïne. De oorlog is voor de mensen hier nog veel dichterbij dan voor ons", zegt Ollongren. "Het is een aanval op Oekraïne, maar eigenlijk ook een bedreiging voor ons. Van onze normen en waarden, onze vrijheid. Dan moet je er juist zijn als NAVO en is het heel belangrijk dat wij als Nederland laten zien dat we ons steentje bijdragen."

Doel van het opvoeren van de NAVO-zichtbaarheid in Oost-Europa is het afschrikken van de Russen. Ollongren: "Als je ziet dat de Russische dreiging doorgaat, dan wil je de hele oostflank goed versterkt hebben."

Litouwen

Ondertussen zitten er ook nog 270 Nederlandse militairen in Litouwen en vliegen er Nederlandse F16's en JSF's boven Polen. Dat gaat ook gebeuren boven Bulgarije, met JSF-toestellen.

Ingewijden verwachten dat het kabinet binnenkort een besluit neemt over de uitbreiding van de Nederlandse militaire aanwezigheid in de Oost-Europese NAVO-lidstaten.