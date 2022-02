NAVO zet voor het eerst flitsmacht in om oostflank te versterken

NATO Response Force

De NATO Response Force (NRF) is opgericht om in korte tijd ergens militair actief te kunnen worden, om snel te kunnen reageren op crisissituaties. De NRF werd afgelopen zomer ingezet om de evacuatie van NAVO-medewerkers uit Afghanistan te begeleiden. Ook werden ze ingeschakeld om hulp te verlenen na orkaan Katrina in 2005. Het is voor het eerst dat NRF-militairen ergens worden gestationeerd als defensieve maatregel.