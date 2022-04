Oekraïense psychologen opgeleid als traumatherapeut voor gevluchte landgenoten

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in traumatherapie leidt Oekraïners met een psychologie-opleiding op om zo landgenoten te helpen bij het verwerken van mogelijke oorlogstrauma's. Gemeenten hebben al interesse getoond in de diensten van deze Oekraïense psychologen, die vluchtelingen op korte termijn in hun eigen taal kunnen helpen.

Deze zaterdag kregen negen Oekraïense psychologen een training van Anne van de Ouwelant van het bedrijf Trauma Company. Ze leert haar Oekraïense collega's hoe je een trauma herkent en hoe je daar vervolgens mee om moet gaan. En dat is, ook al zijn het gediplomeerde psychologen, nodig. "Ze hebben een psychologie-achtergrond. Maar dat wil niet zeggen dat ze alle kennis hebben over trauma. Die proberen we ze hier bij te brengen."

Eén van de psychologen die aan de slag wil als 'trauma-sensitieve coach', is Oleksandra. Zij merkt nu al dat ze baat heeft bij praten over wat er is gebeurd. Ze deed er zelf vier dagen over, samen met vrienden en kinderen, om naar het westen van het land te vluchten toen de oorlog uitbrak. Eerst hebben ze vrienden die in Oekraïne wilden blijven afgezet bij familie, daarna zijn ze doorgereisd naar de grens. "Die 24 uur waren de langste nacht van mijn leven."

'Signalen herkennen'

Oleksandra heeft zelf nog geen last van flashbacks of nachtmerries. Maar ze is zich er van bewust dat dit later alsnog kan ontstaan. Niet alleen bij haar, maar ook bij anderen. Daarom wil ze met landgenoten in gesprek. "Ik wil vooral mensen helpen, al is het alleen maar om ze bewust te maken van het proces waar ze nu mentaal inzitten. Ze kunnen dan signalen herkennen."

Voor haar aanstaande collega Dariia voelt het als een strijd, maar dan in Nederland. "Onze frontlinie als psychologen is hier. Hier kan je veilig hulp verlenen."

Liesbeth Renckens, klinisch psycholoog bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zegt dat zeker niet alle gevluchte Oekraïners hulp nodig zullen hebben. Ook al hebben ze allemaal nare dingen meegemaakt. "Veel mensen zullen het in het begin zwaar hebben, maar in een veilige omgeving mentaal opknappen." Een minderheid zal uiteindelijk psychologische hulp nodig hebben, verwacht Renckens.