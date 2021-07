Deze veteraan werd met MDMA behandeld tegen zijn oorlogstrauma. Met succes

Interessant aan de MDMA-methode is volgens Vermetten dat het totaal anders lijkt te werken dan de medicijnen die tot nu toe werden gebruikt tegen PTSS. "Dit medicijn initieert een andere staat van bewustzijn. Het kan een verdieping realiseren die we nog niet kennen in de klassieke manier van psychotherapie."

Ook kreeg hij last van paniekaanvallen, waarbij hij begon te huilen en schreeuwen, en zijn lichaam hevig begon te trillen. "Als ik dat voelde aankomen moest ik snel wegwezen om me ergens te verstoppen." Blackston overwoog in die tijd steeds vaker zelfmoord.

"Ik was een infanterist dus zat altijd in de frontlinie", vertelt Blackston aan Nieuwsuur. In 2006 wordt zijn voertuig geraakt door de raket van een raketwerper. "Mijn chauffeur was dood. Alle inzittenden raakten gewond."

Toch lijkt het een gek idee dat een 'drug' gebruikt wordt als medicijn. Maar volgens Vermetten zijn de gevaren niet zo groot.

"Het verslavingscomponent en de bijwerkingen lijken in combinatie met de psychotherapie nagenoeg afwezig", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Dus het lijkt ook een heel veilig middel te zijn."

De Amerikaanse onderzoeksresultaten laten ook zien dat driekwart van de onderzochte mensen na de behandeling met MDMA helemaal geen PTSS-klachten meer had.

"Dat zien we niet vaak", zegt Vermetten. "We zijn gewend in de GZZ en de psychiatrie dat een middel dagelijks gebruikt moet worden. Dit is een middel dat je bijvoorbeeld maar drie keer in de context van psychotherapie gebruikt. Daarna kun je stoppen."

Neurotransmitters

Maar wat gebeurt er nou precies tijdens zo'n sessie? Volgens Vermetten komen er door het gebruiken van MDMA heel veel neurotransmitters vrij. "Die bieden met elkaar een openheid voor iets waar je van tevoren een afkeer voor had", vertelt hij. "Het lijkt alsof onze prefrontale cortex met vakantie gaat, de rest van het brein krijgt de gelegenheid te verwerken wat eerst in de weg zat."

Ook het Nederlandse ARQ onderzoekt het middel. Vermetten hoopt het medicijn als middel voor PTSS in 2024 aan te kunnen bieden aan het EMA. "Maar het FDA in Amerika heeft de behandeling dan hopelijk al goedgekeurd, dus dan kan het snel gaan."

Voor veteraan Blackston heeft de therapie met MDMA zijn leven in ieder geval voorgoed positief veranderd. "Het is zoals in de film The Wizard of Oz: het begint in zwart-wit en ineens wordt alles in kleur. When the trip ends, the journey begins."

ARQ krijgt regelmatig verzoeken van mensen met PTSS om deel te nemen aan dit onderzoek. Helaas is daar momenteel geen ruimte voor.