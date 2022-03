'Te weinig docenten voor opvang van duizenden Oekraïense kinderen'

Taalscholen en gemeenten zeggen dat er te weinig docenten zijn om alle Oekraïense kinderen die naar Nederland komen les te geven. Het lerarentekort is al groot en de mogelijkheden nieuwe mensen te vinden, zijn beperkt. Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt dat er 15.000 tot 25.000 kinderen naar Nederland kunnen komen. Misschien zelfs meer. "Ik las vanochtend dat er weer 10 procent minder aanmeldingen zijn bij de pabo's. Dan denk ik: hoe gaan we dat nu nog oplossen?", zegt Jacqueline van den Bor, directeur van de Taalschool Hilversum. "In één week tijd hebben we 50 aanmeldingen gekregen. En we zitten vol. Er is een verzoek gedaan voor tien extra lokalen, maar er is een kans dat we het zelfs daar niet mee gaan redden." Het kabinet wil dat Oekraïense kinderen een plek vinden in het nieuwkomersonderwijs. Dat zijn in het primair onderwijs taalscholen of taalklassen en in het voortgezet onderwijs de schakelklassen. Daar leren vluchtelingen Nederlands voordat ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. Op legerplaats de Harskamp in Ede krijgen ruim 50 leerlingen sinds vandaag les:

Dit artikel bevat een video. 1:27 Oekraïense vluchtelingkinderen krijgen les: 'Ze moeten de oorlog vergeten'

Theo Klein Koerkamp van het Taalcentrum Almere zegt dat de gemeente 400 tot 500 Oekraïense kinderen verwacht. "Eén hele school erbij dus." En vooral door het lerarentekort is er nu al bijna geen ruimte. Ze doen wat ze kunnen, onderstreept Klein Koerkamp, maar een oplossing voor de extra toestroom is er niet. Een lokale taskforce in Almere gaat nu meer opvang regelen. Daarbij krijgen kinderen deels sport en cultuur, deels nieuwkomersonderwijs en les in het Oekraïens. Daar is inmiddels één leraar voor gevonden. Ook de PO-Raad bevestigt de problemen. "Er is een enorm lerarentekort in het hele primaire onderwijs. Dat merk je nu ook voor de speciale taalscholen die nu al die extra leerlingen op zich af zien komen. Dat is een probleem." De vijf grote steden stellen in een memo aan de minister dat het onderwijs aan nieuwkomers goed is georganiseerd, maar dat er knelpunten zijn. Zo is uitbreiding van het nieuwkomersonderwijs vanwege het lerarentekorten niet realistisch. De gemeente Almere laat Nieuwsuur weten: "Veel bestaande voorzieningen zitten al vol en het tekort aan professionals is groot. Dat maakt uitbreiding van opvang, ondanks bestaande voorzieningen en expertise, problematisch."