'Zelfs zoiets kleins als een pen met boekje is er niet voor alleenstaande kinderen in Ter Apel'

Het weghalen van opvangtenten in Ter Apel lost de problemen met de vluchtelingenopvang niet op, zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in Nieuwsuur. Kalverboer trekt publiekelijk aan de bel omdat ze deze week bij een bezoek aan de asielopvang in Ter Apel zag dat kinderen "mentaal werden verwaarloosd". Volgens haar is dat al maanden bekend, maar grijpt niemand in.

De paviljoententen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel werden gebouwd om de leefomstandigheden in de overvolle noodopvang iets te verbeteren. Vandaag liet staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) weten dat de tenten komende dinsdag worden afgebroken. Ook komen er vanaf dat moment volgens hem niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel te zitten.

Onduidelijk is nog waar de mensen die nu in de tenten zitten dinsdag heengaan. Het COA zegt niet te weten waar deze mensen naartoe kunnen. Burgemeester van Westerwolde Jaap Velema laat weten nog niet uit de zorgen te zijn, en ziet graag "dat eerst daad bij het woord wordt gevoegd".

Kalverboer hoorde tijdens een bezoek aan de opvangplek voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen van de begeleiding dat kinderen 's ochtends niet wakker worden gemaakt, "omdat er toch niets te doen is". Tijdens haar bezoek gaf ze de kinderen een pennetje en een opschrijfboekje. "Al die kinderen waren daar zó blij mee. De jongens en meisjes zeiden: nu kunnen we tenminste opschrijven wat we in ons hoofd voelen. Zelfs zoiets kleins is er niet."

Meer problematiek

De alleenstaande kinderen hebben volgens Kalverboer niets aan de genoemde maatregelen rond de tenten. "Ik geloof dat de staatssecretaris niet doorheeft over welke kinderen ik het heb. Natuurlijk moet de situatie veranderen voor ouders die hier met hun kinderen komen. Maar de kinderen die ik gezien heb, die moeten binnen zes dagen gehoord worden en dat gebeurt op dit moment niet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt veel meer tijd voor de procedure. Daardoor zitten de alleenstaande kinderen, die in keurige huizen wonen, er veel te lang."

Op dit moment zitten volgens Kalverboer nu twee keer zoveel alleenstaande kinderen in de opvang als er zouden moeten zitten. Twee weken geleden zaten er nog 250 kinderen, terwijl er plek is voor 50 kinderen.

Kalverboer: "Deze kinderen komen in Nederland na een moeilijke tocht. Ze zijn misschien in aanraking gekomen met mensenhandel of misbruik. Ze leven met enorme angsten over hoe het thuis gaat. Dat zit allemaal in dat hoofd. Als er dan geen afleiding is, als er niemand is die zelfs tijd heeft om te vragen hoe het gaat, dan ontwikkel je alleen maar meer problematiek. Tot en met psychiatrische problematiek aan toe."

Aandacht

De Kinderombudsvrouw zegt ervan geschrokken te zijn dat dit al maanden de realiteit is. "Dat dit normaal is. Als ik met een gemeente praat, zeggen ze: dit is niets nieuws. Het ministerie zegt: ja, wij vinden ook dat het onder de maat is. Maar zij zijn degene die het moeten oplossen. Ik kaart het aan."

Volgens haar is het belangrijk dat de IND zich aan de tijd houdt die voor de procedure staat. "Als dat niet gebeurt, moet je zorgen voor onderwijs en vooral ook aandacht. Als er niemand met je praat, dan word je uiteindelijk gek." Daarnaast is het belangrijk dat gemeentes over de brug komen, vindt ze. "Gemeentes: neem deze kinderen alsjeblieft op. Zorg dat er plekken komen."