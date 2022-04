Kinderombudsvrouw: kinderen in Ter Apel verwaarloosd

Asielzoekers horen binnen zes dagen na aankomst in Ter Apel naar een opvanglocatie te gaan, maar volgens Kalverboer wordt die termijn nooit gehaald en verblijven ze er weken of maanden. Dat is schadelijk, zegt ze. "Ze komen uit een situatie van acute stress. Vervolgens stel je ze bloot aan totale verwaarlozing. Wat denk je wat er dan gebeurt? Je verergert hun problemen. Daar is de overheid verantwoordelijk voor."

Ze pleit ervoor dat als de termijn van zes dagen niet kan worden gehaald, er dagbesteding, scholing en hulpverlening moeten zijn voor minderjarigen. "Want het huidige beleid maakt deze kinderen stapelgek."

In een reactie aan de krant laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten dat het de signalen herkent. Het COA wijst als verklaring naar het tekort aan opvangplekken in de rest van Nederland en zegt coaches in te zullen zetten om minderjarigen mentaal te ondersteunen.