Vanavond op tv: Spanning in Frankrijk stijgt • Strijd tegen mensenhandel

Le Pen loopt in op Macron

Een paar maanden geleden zag de politieke toekomst van Emmanuel Macron er nog rooskleurig uit. Inmiddels is duidelijk dat de verkiezingen spannend worden nu Marine Le Pen (rechts-radicaal) in populariteit stijgt, terwijl Macron juist zakt in de peilingen. Zondag gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Correspondent Saskia Dekkers sprak onder meer met ontevreden kiezers. Ze is vanavond te gast in de studio.