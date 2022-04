Beschuldigingen van mensenhandel: wat is er aan de hand bij PostNL België?

Mensenhandel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie: de beschuldigingen aan het adres van drie medewerkers van PostNL België, waaronder topman Rudy Van Rillaer, liegen er niet om. Vandaag beslist de Belgische raadkamer of ze langer vast blijven zitten. Wat is er aan de hand?

In november vorig jaar publiceerden de Vlaamse mediakanalen HLN en VTM een documentaire die veel losmaakte in België. Journalist Joppe Nuyts werkte een aantal weken undercover als koerier bij PostNL België, in de zeer drukke periode rond Black Friday en de feestdagen.

Nuyts liet met een verborgen camera zien hoe onderaannemers van het bedrijf zonder rijbewijs rondreden, minderjarigen lieten werken die bovendien zeer lange dagen moesten maken. Ze moesten volgens hem wel bijna fraude plegen om nog iets te verdienen. "Het is moderne slavernij", concludeerde een pakketbezorger in de documentaire.

Hieronder een gedeelte van de documentaire dat op YouTube te zien is. Het hele verhaal is bij VTM te vinden.