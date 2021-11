Opnieuw invallen door arbeidsinspectie bij PostNL in België

De Belgische arbeidsinspectie heeft een PostNL-depot afgesloten in Wommelgem, nabij Antwerpen, in het kader van een groot onderzoek naar georganiseerde fraude bij onderaannemers van PostNL. Daardoor dreigt de bezorging van duizenden pakketjes in België vertraging op te lopen. De inspectie viel ook binnen bij depots in Mechelen en Ardooie.

"Zoals altijd hebben we onze volledige medewerking verleend aan deze controles", laat een woordvoerder weten aan de NOS. "Een depot in België is tijdelijk afgesloten. Er is overleg met het Belgische arbeidsauditoraat om te kijken hoe we deze sluiting zo snel mogelijk kunnen oplossen. We zijn nog niet formeel op de hoogte gebracht van de reden van verzegeling."

In zowel Mechelen als Wommelgem zijn er tien inbreuken vastgesteld rond deeltijdwerk. In Wommelgem waren er ook tien inbreuken rond zwartwerk. Dat is ook de reden dat het depot daar is vergrendeld, zegt de Mechelse arbeidsauditeur Gianni Reale tegen Belgische krant De Tijd.

De arbeidsauditeur verdenkt de onderaannemers er al langer van dat ze zich niet aan de Belgische arbeidswetgeving houden en stelt PostNL daarvoor aansprakelijk. Volgens Reale blijft de arbeidsinspectie informatie ontvangen over inbreuken ondanks eerdere dagvaardingen. Dan gaat het onder meer over chauffeurs zonder rijbewijs, minderjarige werkkrachten, zwartwerken en illegale tewerkstelling.