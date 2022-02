Wat groente of fruit is, is zo simpel nog niet

Is een potje pastasaus groente? Dat lijkt een vreemde vraag, maar toch vroeg premier Rutte zich dat afgelopen dinsdag hardop af in de Eerste Kamer.

Om de voorgenomen btw-verlaging op groente en fruit naar nul procent door te voeren, moet er namelijk vastgesteld worden welke producten in die categorie vallen. En dat is zo makkelijk nog niet.

Bewerkte producten

Want over een krop sla of een banaan zal iedereen het snel eens zijn. Maar ook allerlei sappen, salades, sauzen en andere bewerkte producten zijn technisch gezien groente of fruit, zegt Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Dat betekent wat hem betreft niet dat voor al die producten het 0-tarief moet gaan gelden. "Het is verstandig dat we zeggen: het duurt even voordat we goed hebben bedacht hoe we dat precies moeten doen."

De door Rutte aangehaalde pastasaus is een goed voorbeeld: die zit vaak boordevol groenten als ui en tomaat. "Maar er zit vaak ook suiker of olie in, dus dan valt het waarschijnlijk sowieso al buiten deze regeling. En daarnaast: als je het heel erg ver gaat inkoken, zoals bij tomatenpuree, is het opeens 16 procent suiker geworden."

Is maaltijdsalade groente? En is fruitsap fruit? Studenten Voeding en gezondheid van de Universiteit van Wageningen verschillen daarover van mening: