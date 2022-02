Het aangepaste OMT-advies 14 april 2020, van mail tot mail

Wat voorafging aan de aanpassing

Vanaf het begin van de coronacrisis schreef het RIVM voor wanneer medewerkers in de ouderenzorg persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes moesten dragen. Begin april 2020, midden in de eerste coronagolf, was het advies: je hoeft alleen een mondkapje te dragen als je de kamer van een (van corona verdachte) coronapatiënt binnengaat.

In Duitsland gold in die periode al een ander advies: het Duitse RIVM vond het van belang dat het personeel in de ouderenzorg uit voorzorg, preventief dus, een mondkapje droeg. Ook bij patiënten die nog geen (verdenking) op corona hadden. Immers: het virus verspreidde zich vaak pre- of asymptomatisch, en verpleegkundigen konden het dus ongemerkt overdragen.

In de loop van april stijgen de besmettingen steeds verder in Nederlandse verpleeghuizen. Eén op de drie verpleeghuislocaties kampt dan al met een besmetting, en dat is waarschijnlijk een onderschatting, weet men. Ook in de thuiszorg gaat het hard.

Twee zorgbestuurders twijfelen

Twee bestuurders van ouderenzorgorganisaties beginnen te twijfelen aan de richtlijnen van het RIVM. Ze denken, net zoals de experts in Duitsland, dat zorgmedewerkers het virus ongezien binnenbrengen en overdragen. Juist ook omdat er in die periode amper wordt getest. Ze willen daarom dat alle medewerkers uit voorzorg een mondkapje dragen. Het zijn bestuurders Jos de Blok van Buurtzorg en Jack Jansen van de Limburgse organisatie Meander. Ze zijn beiden ooit begonnen als verpleegkundige en kennen de praktijk dus goed.

In die periode zijn mondkapjes schaarser dan normaal gesproken, maar dat betekent volgens de twee zorgbestuurders niet dat je niet aan die spullen kan komen. Je moet gewoon wat beter je best doen en de portemonnee trekken. Jansen en De Blok kopen zelf medische mondkapjes in op de internationale markt en delen ze uit aan hun medewerkers. Ook besluiten ze de media op te zoeken, om zo ook hun collegabestuurders in de ouderenzorg op te roepen hun voorbeeld te volgen.

9 april 2020

Jack Jansen verschijnt op 9 april 2020 in een televisieuitzending in het Limburgse L1-Journaal, en benadrukt daar het belang van mondkapjes in de ouderenzorg. Hij zegt dat hij zijn Limburgse collega's kan helpen om aan de maskers te komen.

13 april 2020

Een paar dagen later, op 13 april, spreekt toenmalig minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, toevallig met Jack Jansen. De Jonge is in Limburg om het eerste coronahotel te bezoeken en Jansen maakt van die gelegenheid gebruik om De Jonge te vertellen over het belang van mondmaskers in de verpleeg- en thuiszorg. Hij brengt De Jonge in contact met twee verpleegkundigen die op dat moment in de ouderenzorg werken en zij leggen uit waarom ze zich zo graag preventief beschermen. De Jonge luistert naar het verhaal en vertrekt weer.

Diezelfde dag spreekt zorgbestuurder Jos de Blok zich uit in NRC Handelsblad. Hij zegt dat hij aan al zijn werknemers preventief mondkapjes uitdeelt en spreekt het verhaal van het ministerie tegen dat er tekorten zouden zijn.

Dit alles brengt Hugo de Jonge in een lastig parket. Zijn ministerie heeft tijdens de coronacrisis de inkoop en verdeling van mondmaskers naar zich toe getrokken. Normaal gesproken kopen zorginstellingen hun eigen spullen in, maar vanwege de aanvankelijke schaarste besloot het ministerie dat zelf te gaan organiseren. En in tegenstelling tot buurlanden, slaagt het ministerie er niet goed in om aan de benodigde materialen te komen. Als meer organisaties het voorbeeld van Jack Jansen en Jos de Blok gaan volgen, zullen die wellicht aankloppen bij het ministerie voor mondkapjes. En die zijn er niet. Niet genoeg. Het zou tot gezichtsverlies voor het ministerie kunnen leiden.