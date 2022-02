Leenstelselstudenten protesteren tegen 'misgelopen' 14.000 euro

Zaterdag gaan studenten weer protesteren tegen het leenstelsel. Dat stelsel bestaat sinds 2015 maar verdwijnt weer in 2023 onder druk van studenten en een Kamermeerderheid. De studenten die in de tussentijd geen basisbeurs kregen willen een veel hogere compensatie dan het kabinet ze wil geven.

De basisbeurs was jarenlang voor uitwonende studenten zo'n 300 euro per maand. Dat hoefden ze niet terug te betalen. De 'leenstelselstudenten' zijn daardoor in totaal zo'n 14.000 euro meer kwijt in hun studietijd dan de 'basisbeursstudenten'. Ze noemen zichzelf daarom de pechgeneratie.

Ik voel me in de steek gelaten. De jongeren worden vergeten en zijn weer de pineut.

Vorige week schreven de jongerenafdelingen van alle coalitiepartijen in een brief in De Telegraaf dat de leenstelselgeneratie een verloren generatie is. Zij roepen hun eigen moederpartijen in het kabinet op de compensatie te verhogen tot het niveau van de basisbeurs: 14.000 euro.

Joris Hetterscheid voelt zich in de steek gelaten door zijn eigen partij. Hij is voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenclub van D66, de partij die zich profileert als onderwijspartij. De jongeren dienden een motie in op het partijcongres waarin ze de hogere compensatie eisten. "Die motie is ook aangenomen, maar daar is niets mee gedaan. De jongeren worden vergeten en zijn weer de pineut."

Veel beloftes die het kabinet bij de invoering van het leenstelsel deed zijn niet zijn nagekomen, benadrukt Gijs Toussaint, een ander bestuurslid van de Jonge Democraten. "Er zouden meer investeringen in het onderwijs komen. Die zijn er niet gekomen. Of te laat. De lening zou niet meetellen, als je een hypotheek aanvraagt. Maar dat is wel gebeurd. Die beloftes kwamen óók van D66."

Onfair

Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse aan de Universiteit Leiden, vindt de klachten van de studenten terecht. "Juridisch is er waarschijnlijk geen reden voor compensatie, maar er is wel een aantal dingen aantoonbaar onfair."

"De leenstelselgeneratie heeft maar beperkt kunnen profiteren van de onderwijsinvesteringen die bij de invoering van het leenstelsel waren beloofd. Ook moeten ze in de toekomst wel concurreren met de omliggende generaties: bijvoorbeeld op de huizenmarkt, die al krap is."