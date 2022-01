Dijkgraaf heeft 'alle begrip' voor onvrede bij studenten leenstelsel

Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft "echt alle begrip" voor studenten die onder het leenstelsel vallen, dat in 2023 wordt afgeschaft. Zij willen zaterdag 5 februari gaan demonstreren, omdat ze hoge schulden hebben opgebouwd en daar, naar eigen zeggen, onvoldoende compensatie voor krijgen.

Dijkgraaf zegt dat de eerlijkheid hem gebiedt te zeggen dat er geen sprake is van compensatie. "Dat is gewoon het verkeerde woord." Hij heeft "een envelop" met 1 miljard euro beschikbaar, die hij als een tegemoetkoming kan verdelen onder alle studenten die geen basisbeurs hebben gekregen. Zij kunnen kiezen tussen een korting op hun studieschuld of een studievoucher.

'Soort erkenning´

De minister van Onderwijs noemt de tegemoetkoming "een soort erkenning" voor de studenten die zich vanwege hun hoge schulden op achterstand gesteld voelen, omdat ze bijvoorbeeld moeilijker een huis kunnen kopen. Hij begrijpt dat zij zich tekort gedaan voelen en gaat met de studentenorganisaties in gesprek.

Ook wil Dijkgraaf in het kabinet bespreken of er "nog andere dingen zijn, die we kunnen doen voor deze generatie. Waar zitten de pijnpunten? En is er nog iets te bedenken?" Om wat voor dingen het dan gaat, zegt hij nog niet. Hij benadrukt dat er een budget van een miljard is "waarbinnen het moet gebeuren".

Het leenstelsel is in september 2015 ingevoerd en wordt in september 2023 weer afgeschaft. Dan komt de basisbeurs terug. De studentenorganisaties willen op 5 februari op de Dam in Amsterdam gaan demonstreren, omdat zij vinden dat studenten die met het leenstelsel te maken hebben gehad voldoende compensatie moeten krijgen.