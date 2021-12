Studenten teleurgesteld over compensatie leenstelsel: 'Hebben we niets aan'

Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs keert in 2023 terug. Dat staat in het coalitieakkoord dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisteren hebben gepresenteerd. Om de studenten te compenseren die tussen 2015 en 2022 (zijn) gaan studeren, is 1 miljard euro uitgetrokken.

Studentenorganisaties pleiten al langer voor de terugkeer van de basisbeurs en een compensatie, en een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in september voor het afschaffen van het leenstelsel (alleen de VVD was tegen). Daar hebben de coalitiepartijen nu dus gehoor aan gegeven.

Toch reageren studenten teleurgesteld, en dan met name over de aangekondigde compensatieregeling. De coalitie benoemt in het akkoord niet wat de precieze tegemoetkoming per student wordt. Maar volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) komt het neer op zo'n 1000 euro per student, bovenop de studievouchers van 2000 euro die al beschikbaar zijn voor afgestudeerden die na vijf jaar een vervolgstudie willen doen. Het geld kan worden ingezet als studievoucher, of als korting op de opgebouwde studieschuld.

Te weinig, vindt de LSVb. "Dat is niets als je je bedenkt dat studenten schulden hebben die oplopen tot tienduizenden euro's," zegt voorzitter Ama Boahene. "We zijn blij dat de overheid is teruggekomen op het leenstelsel. Maar die fout moet ook rechtgezet worden."

De NOS sprak met vier studenten die onder het leenstelsel vallen over de aangekondigde compensatie.