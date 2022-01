De lessen van deze pandemie, voor de volgende pandemie

We spreken met tien experts uit verschillende sectoren over het (mogelijke) einde van corona en de lessen voor de volgende pandemie.

Europa lijkt onderweg naar het einde van de pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hoe gaan we daarna om met corona? Eind januari presenteert het kabinet een langetermijnstrategie. Nieuwsuur neemt alvast een voorschot.

We vroegen hen naar drie onderwerpen: wat zijn de meest aannemelijke scenario's voor de ontwikkeling van het virus, hoe moeten we de zorg anders inrichten en hoe de maatschappij en het beleid?

Dat we snel van corona af zijn, of dat we er überhaupt van afkomen, is nog lang niet zeker.

Vijf scenario's ontwikkelde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van scenario 1, 'terug naar normaal', tot nummer 5, het worstcasescenario. "We zitten nu tussen 3 en 4 in", zegt André Knottnerus, een van de hoofdauteurs van de studie.

In scenario 3 is er sprake van 'externe dreiging': het virus is in eigen land onder controle maar op andere plekken in de wereld ontstaan mutaties. Scenario 4 spreekt van een 'continue strijd' waarbij vaccins maar tijdelijk werken en nieuwe varianten beter bestand zijn tegen de vaccins.

"We zien dat de immuniteit telkens een beetje afkalft", zegt zorgeconoom David Ikkersheim. "Het scenario van die permanente strijd met het virus lijkt nu dus het meest waarschijnlijk." In dit scenario 4 heeft het immuunsysteem van de bevolking telkens een oppepper nodig en is er daarom een permanente campagne om mensen te laten vaccineren. "Dan is er niet alleen een vaccin nodig dat beschermt tegen ziek worden, maar ook tegen het overbrengen van het virus. Dat heet steriliserende immuniteit waarmee je met een muur van gevaccineerden de verspreiding van het virus stopt." Maar zo'n vaccin is er nog niet.

'Nog geen griep+'

Het updaten van de vaccins zodat ze beter werken tegen nieuwe varianten komt inmiddels wel op gang, ziet hoogleraar virologie Marion Koopmans. "Dat wordt waarschijnlijk een risicogroepvaccin, voor de echt kwetsbaren. Laten we die groep nog eens extra vaccineren."

Volgens Koopmans bevinden we ons ergens op het pad van pandemie naar endemie, waarin corona een gewoon luchtwegvirus is geworden. "De impact wordt kleiner en minder mensen worden ziek, dus we zitten wel echt in een andere fase." Toch is alertheid nog gewenst. "We moeten wat slagen om de arm houden. Het zou me niet verbazen als er nog een golf of twee, drie komen".

Het tweede scenario van de WRR/KNAW is het 'griep+'-scenario, waarin corona alleen in de winter opleeft. "Als je daar bent, ben je een heel eind", zegt Knottnerus. "Maar ik zou niet durven zeggen dat we in het najaar al in griep+ zitten. Dat zou best nog een à twee jaar kunnen duren."

Ook Henk Bekedam, oud-WHO-gezant in China en India, wijst erop dat we er nog niet zijn. "Een van de redenen is dat de vaccinatiegraad in andere delen van de wereld laag is. En als we het wereldwijd niet goed aanpakken, komt er zeker een nieuwe variant. Ik neem het Westen niet kwalijk dat ze een booster willen, maar het is wel kwalijk dat sommige landen nog niet eens een eerste prik hebben gehad. Dat is een kwestie van solidariteit, maar het is ook eigenbelang."