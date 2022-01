KLM maakt ondanks belofte geen einde aan 'onwenselijke' belastingontwijking piloten

Staatsagent Jeroen Kremers houdt namens de overheid in de gaten of de miljardensteun wel goed wordt besteed. In zijn rapport schrijft hij dat KLM hem heeft gemeld dat "slechts een zeer klein deel van het personeel in het buitenland" woont en dat dat niet illegaal is.

De piloten die lagere inkomstenbelasting betalen in het buitenland en vanaf Schiphol werken, kunnen dat onder meer doen omdat zij tegen sterk gereduceerd tarief vliegen met hun eigen maatschappij. De piloten van KLM vliegen vanuit hun woonplaats in het buitenland goedkoop naar Schiphol als passagier, werken vanuit daar een periode en vliegen dan weer goedkoop terug naar hun huis in het buitenland.

Baan behouden

Kremers constateert echter iets heel anders: volgens hem woont nog altijd 11 procent van de KLM-piloten en vijf procent van het cabinepersoneel in het buitenland. Dat zijn ongeveer 350 piloten en 330 cabinemedewerkers. "Voor de beoordeling of sprake is van belastingontwijking door deze medewerkers is anders dan KLM rapporteert, het niet relevant of het illegaal is om in het buitenland te wonen."

Volgens de staatsagent gaat KLM in "tegen de geest van de wet". Dat weegt volgens Kremers extra zwaar nu KLM "met belastinggeld overeind wordt gehouden. Van die steun van de Nederlandse belastingbetaler profiteren de medewerkers van KLM wier baan erdoor behouden kan blijven, ook de medewerkers die buiten Nederland wonen".

Minister Kaag van Financiën laat in een reactie weten belastingontwijking door KLM "natuurlijk onwenselijk te vinden". KLM meldt dat het in gesprek gaat met de staatsagent. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de zaak.