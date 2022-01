Scholen willen weer open, maar kwart heeft ventilatie niet op orde

Vandaag beslist het kabinet of de scholen na de langere kerstvakantie op 10 januari weer open kunnen. De vraag is of de experts van het OMT de coronasituatie gunstig genoeg vinden voor een heropening.

In december adviseerde het OMT om onder meer de scholen te sluiten om "tijd te kopen voor de boostercampagne [en om] de verspreiding van de omikronvariant te vertragen". Kinderen krijgen bij een corona-infectie meestal geen ernstige klachten, maar ze spelen wel een flinke rol bij de verspreiding van het virus.

Om scholen straks weer veilig te openen én om te voorkomen dat ze later weer dicht moeten, is het cruciaal om te zorgen voor ventilatie in de gebouwen, zeggen deskundigen. Maar in een flink deel van de scholen is de luchtkwaliteit onvoldoende.

'Kwestie van nationaal belang'

Experts waarschuwen al lange tijd dat corona zich ook verspreidt via minuscule deeltjes in de lucht die langer in een ruimte kunnen zweven (aerosolen). Vooral ventilatie helpt daartegen. "Ventilatie, of in ieder geval voorkomen dat we elkaars lucht inademen, is bijzonder belangrijk tegen de verspreiding van het virus", zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe.

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter: "Ventilatie blijkt een enorm belangrijke preventiemaatregel om schoolsluiting tegen te gaan. Dat is een kwestie van nationaal belang, voor alle kinderen."

Toch is in meer dan een kwart van de schoolgebouwen de ventilatie niet op orde. In het basisonderwijs gaat het om 27,9 procent van de gebouwen en in het voortgezet onderwijs om 26,4 procent, bleek in november uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De Winter: "Honderdduizenden leerlingen zitten in onfrisse lucht."