Kan het boosteren sneller? 'Stop met kwartier wachttijd'

Nederland gaat in een harde lockdown. Het belangrijkste doel: tijd winnen om zoveel mogelijk mensen een boosterprik te kunnen geven voordat het aantal infecties uit de hand loopt. Nu heeft nog maar een klein deel van de Nederlanders een derde prik gehad. Een groep huisartsen pleit ervoor te stoppen met het kwartiertje wachttijd na een prik. Andere experts zien dit ook als optie om het boosteren verder te versnellen. 'Vijf keer sneller' Het zou vooral een oplossing zijn voor huisartsenpraktijken. Daar worden nu geen vaccins gezet. Bij de eerste prikronde gebeurde dat wel, maar noodgedwongen op kleine schaal. Want op 1,5 meter afstand pasten er maar weinig mensen in een wachtruimte. "Dat gaf heel veel vertraging vergeleken met de jaarlijkse griepvaccinatie waarbij mensen niet hoeven te wachten", zegt de Amsterdamse huisarts Bart Meijman. "Na een griepprik ga je gewoon door, het pand weer uit." Meijman vertegenwoordigt een groep van duizenden huisartsen die graag in hun eigen praktijk willen prikken. Zónder het kwartiertje 'observatietijd'. "Die wachttijd geeft een enorme stremming, de doorloopsnelheid is heel langzaam", zegt Meijman. "Zouden we die niet hebben, krijgen we een vervijfvoudiging van het aantal mensen dat je kan prikken." Weinig allergische reacties Na een coronavaccin moet je een kwartier op de priklocatie blijven vanwege mogelijke allergische reacties. Sommige gevaccineerden krijgen inderdaad snel milde bijwerkingen, maar een ernstige reactie komt maar bij één op de 200 á 300 duizend mensen voor. "Je moet risico's tegen elkaar afwegen", zegt Meijman. "Heel langzaam vaccineren, wat we nu doen, geeft veel meer ellende. Er komt een enorme golf aan van mensen die ziek worden en overlijden." Gezondheidseconoom Jochen Mierau wijst erop dat we inmiddels weten wie wel en wie niet slecht reageren op een prik. "We kunnen, in ieder geval voor mensen die bij de eerste vaccins geen negatieve reactie hadden binnen 15 minuten, die wachttijd loslaten."

“ Je kan met hetzelfde aantal prikkers, veel meer mensen vaccineren. Xander Koolman, gezondheidseconoom

Het Verenigd Koninkrijk schrapte deze week tijdelijk de wachttijd om zo sneller meer mensen een booster te kunnen geven. Het RIVM zegt richtlijnen van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA te volgen en houdt vast aan de wachttijd. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bevestigde dat zaterdagavond in de persconferentie. Mierau: "Het is altijd verstandig richtlijnen van de EMA te volgen, maar we kunnen ook leren van de expertise uit andere landen. De belangrijkste medisch adviseurs in het VK zeggen dat het goed is om de wachttijd te schrappen omdat daarmee de boostercampagne versneld kan worden waardoor je sneller die omikronvariant te lijf kan gaan." 'Snelheid is nu belangrijker' Ook gezondheidseconoom Xander Koolman denkt dat het boosteren sneller kan. "Het grootste obstakel nu het vasthouden aan de vaste volgorde van leeftijdsgroepen en tijdslots. Als je dat laat varen kan je in no time iedereen een booster geven. Snelheid is belangrijker dan de zorgvuldige volgorde." Mierau beaamt dat. Nu de massa vaccineren helpt het beste tegen de verspreiding van het virus. "De aanpak richt zich nu heel erg op de hoogrisicogroepen. Maar als we de laagrisicogroepen vaccineren heeft dat op bevolkingsschaal het grootste effect, omdat die zo ontzettend groot zijn." Nederland heeft meer dan genoeg vaccins om de massa én de kwetsbaren parallel te prikken, benadrukt hij. "Voor die grote, fitte groep kan je een aantal locaties aanwijzen waar je in een heel hoog tempo miljoenen mensen vaccineert."

In Duitsland mogen veel meer groepen tegelijkertijd een boosterprik halen dpa Picture-Alliance zoom in