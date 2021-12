Hoe terecht zijn vaccintwijfels nog?

Sinds het zetten van de eerste coronaprik zijn er bijna 170.000 vermoedens van bijwerkingen gemeld bij het bijwerkingenmeldpunt Lareb. Menstruatiestoornissen, flauwvallen, hartkloppingen en zelfs honderden meldingen van overlijdens. Maar dat een bijwerking wordt gemeld, wil niet zeggen dat die ook echt door het vaccin komt. Toch zijn die gemelde bijwerkingen voor een grote groep ongevaccineerden nog altijd de belangrijkste reden om zo'n prik niet te nemen.

Verslaggever Rudy Bouma volgt de verhalen over bijwerkingen van de vaccins op de voet. Bij een flink deel daarvan gaat het om hoaxes. Maar hij was benieuwd: zitten er ook 'echte' voorbeelden tussen? Hij gaat langs bij Femke en Jasper. Hun moeder overleed een dag nadat ze haar coronavaccin had gekregen. "Hoe kon het zijn dat iemand die zo energiek en levendig was, er ineens niet meer was?", vraagt Femke zich af. "En wat is de invloed van het vaccin geweest?"

Hoe zit het nou met die bijwerkingen? Wat weten we er wel en niet van? En klopt het wel dat we na jaren nog (langetermijn)effecten kunnen verwachten? Nieuwsuur zocht het uit: