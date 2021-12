Inhaalslag met boosters? 'Nederland weet het altijd beter'

Demissionair minister Hugo de Jonge belooft "drie miljoen boosterprikken voor de jaarwisseling". Dan moeten alle zestigplussers een extra coronaprik gekregen hebben. Het extra personeel dat daarvoor nodig is, kan zich melden via een speciale website.

Het offensief volgt op harde kritiek. Nederland zit in de achterhoede van Europa als het gaat om boosterprikken. Met een offensief, waarbij het aantal gezette prikken naar 700.000 per week zal worden opgestuwd in de komende weken, wil De Jonge een inhaalslag maken.

Maar volgens Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is het erg laat. "De vaccinatiecampagne gaat al vanaf het begin niet goed. Als er opeens iets gebeurt, speelt men daar niet snel op in. Half september adviseerde de Gezondheidsraad voorbereidingen te treffen voor een snelle boosterprik. Dat er toen niet onmiddellijk een plan is gemaakt, is heel merkwaardig."

Coutinho mist de zelfkritiek. "Om het de volgende keer beter te doen. Wij lijken het vaak beter te weten. Andere landen hebben voor een andere aanpak gekozen. Het effect hier is dat de bereidheid bij mensen afneemt. Het beleid leidt tot verwarring, er is geen consistente aanpak. Iedereen wist dat het boosteren eraan kwam, maar er lag geen plan. Wonderlijk. We missen een goede logistieke aansturing, al vanaf het begin. Er kan meer en er moet meer, ook voor de toekomst."