Gezondheidsraad: geef coronaprik aan kind onder 12 met zwakke gezondheid

Peter R. de Vries' lievelingsnummer op 3 in Top 2000

Het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum staat in de Top 2000 van NPOradio2 op nummer drie. Dat nummer eindigt zo hoog na een oproep om erop te stemmen, omdat het het lievelingsnummer was van Peter R. de Vries die in juli werd doodgeschoten.